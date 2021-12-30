31歲洪姓男子駕駛曳引車，今（30）日上午9時許行經新北市大觀路三段，不慎與同向64歲曾姓男子騎乘的機車發生擦撞，曾男倒地後遭右側後輪輾壓，曾男臟器外露當場失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，洪男駕駛曳引車沿大觀路三段直行往樹林方向行駛，與同向曾男騎乘的機車發生擦撞，曾男倒地後當場遭右側後輪輾壓。警方初步研判，洪男疑似未保持安全間距，將調閱路口監視器及行車記錄器畫面後，再予以釐清肇事責任，警方呼籲用路人應遵守交通規則，並隨時注意安全，避免事故發生。
31歲洪姓男子駕駛曳引車，今（30）日上午9時許行經新北市大觀路三段，不慎與同向64歲曾姓男子騎乘的機車發生擦撞，曾男倒地後遭右側後輪輾壓，曾男臟器外露當場失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。
據悉，洪男駕駛曳引車沿大觀路三段直行往樹林方向行駛，與同向曾男騎乘的機車發生擦撞，曾男倒地後當場遭右側後輪輾壓。警方初步研判，洪男疑似未保持安全間距，將調閱路口監視器及行車記錄器畫面後，再予以釐清肇事責任，警方呼籲用路人應遵守交通規則，並隨時注意安全，避免事故發生。
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