2021年底彷彿是按下重播鍵的放映機，捲土重來的新冠疫情再度重創英超足球聯賽，12月起連續3週的新冠檢測，英超球員和工作人員的染疫人數不斷攀升，從40人、90人到103人，12月至今因疫情影響而延賽的場次更多達15場。迎接2022年，與新冠病毒共存已是不得不面對的事實，如何在確保隊職員和球迷健康的情況下繼續舉行比賽，對英超賽會和有關當局都是嚴厲的考驗。

新冠疫情對多支英超球隊的影響是顯而易見的，切爾西在缺少兩名主力前鋒的情況下連續兩輪踢平，利物浦中後場多人染疫連3場比賽不勝，阿斯頓維拉、萊切斯特城、里茲聯、熱刺、諾里奇和曼聯等隊伍都受到不同程度的衝擊。不過，在這波潮水般洶湧而來的疫情之中，有兩支球隊如巨石在激流中屹立不搖，分別是聯賽締造9連勝的「藍月亮」曼城，以及各項賽事5連勝的「槍手」兵工廠。

曼城衝上榜首後加足馬力，目前已經甩開並列第2的切爾西和利物浦多達6分，曼城在12月沒有遇到任何一場延賽，正按照既定賽程穩步前進，9連勝攻進30球只失6球。兵工廠在12月初遭遇2連敗，但接著狂飆4連勝，加上聯賽盃輕取前英超球隊桑德蘭挺進4強，5場比賽進19球只丟2球，攻守表現都漸入佳境。

兵工廠與曼城將在「英超快車期」的最後一輪交鋒，今年的英超快車期因為延賽不斷而有點支離破碎，兵工廠原定28日對狼隊之戰也由於對手疫情嚴重而延期，但這對槍手來說反而佔了點優勢，原本7天3戰少了1場，等於休兵5天備戰，而曼城30日剛作客戰罷布倫特福德，又要作客對兵工廠，緊湊的賽程和移動，是可能影響戰局的因素。

這場比賽將是兩隊的總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）和阿特塔（Mikel Arteta）第7次師徒對決，阿特塔在2019年12月接任兵工廠總教練之前，是瓜迪奧拉在曼城的助教。兩人此前6度交鋒，師父拿下5勝1敗，包括聯賽4連勝，阿特塔唯一一次擊敗師父，是2000年足總盃4強，在溫布利2:0獲勝，並在決賽擊敗切爾西，拿下執教槍手後的首個錦標。

曼城本輪有3名主力缺陣，中場大將羅德里(Rodrigo Hernandez Cascante)染疫，後衛沃克(Kyle Walker)和史東斯(John Stones)在傷兵名單；槍手方面也有3人染疫，富安健洋、錢伯斯(Calum Chambers)和塞德里克(Cedric Soares)都是右後衛，槍手上一輪就被迫以班懷特(Ben White)當右路替工，可能會是隱憂。

曼城最近「開外掛」，德布勞內(Kevin De Bruyne)恢復球王身手、斯特林(Raheem Sterling)和馬雷斯(Riyad Mahrez)都處於最佳狀態，槍手想要阻擋藍月亮並不容易，不過槍手近期的進攻也大為改善，薩卡(Bukayo Saka)、馬丁內利（Gabriel Martinelli）、史密斯·羅維(Emile Smith Rowe)和厄德高(Martin Ødegaard)等前場四星小將合作無間，終結聯賽對曼城連5場不進球的紀錄應可預期。本場比賽首推兩隊是否都進球(是)、次推2.5球大分。