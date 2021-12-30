美國在28日新增51.3萬例新冠肺炎確診病例創歷史新高，全球疫情依舊嚴峻。衛福部今特別在行政院會報告「重要傳染病防治成效」，行政院長蘇貞昌聽取報告後表示，全球已超過2億人確診，台灣境外移入明顯增多，甚至達到1周新增移入124例的狀況，代表風險正在上升中，要求各部會做好應變措施，全面防堵疫情威脅。

美國約翰霍普金斯大學統計，美國28日新增51.3萬例新冠肺炎確診病例，打破今年1月8日創下的29.4萬例紀錄，突顯Omicron變種病毒的驚人傳播力。台灣隨著農曆春節即將到來，入出境人數增多，邊境防疫也面臨龐大壓力。

對此，衛福部今在行政院會陳報「重要傳染病防治成效」指出，回顧今年國人經歷嚴峻的新冠病毒疫情，雖然獲得控制，但全球因新型變異株Omicron及突破性感染病例的出現，疫情不斷上升，政府必須隨時做好應變措施防堵威脅。

衛福部指出，除新冠疫情外，在其他傳染病防治工作部分，自2021年流感季迄今，台灣無流感併發重症及死亡病例，今年公費流感疫苗也已接種超過550萬劑。登革熱疫情僅12例境外移入，未有本土病例發生；腸病毒更無重症或死亡個案出現。

此外，結核病發生率逐年下降，較去年降低6％；愛滋病新增感染數連續3年下降；對於聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS) 2020年目標訂為「90％感染者知道自己感染狀態」、「90％感染者有服藥」、「90％服藥之感染者病毒量達測不到」的「90-90-90」目標，我國2020年已達成「90-93-95」，到今年也進一步推展至「90-94-95」。

對此，行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌說法表示，全球已有2億多人確診新冠肺炎，美國甚至出現單日51萬例的狀況，創下疫情以來的新高；台灣的防疫韌性排名雖持續前進，但境外移入明顯增多，近期還出現1周增加124例的狀況，代表風險正在上升中。

蘇貞昌表示，指揮中心必須加強監測通報與採檢，強化高風險場域管理；相關部會對於春節檢疫專案務必配合指揮中心，也請地方政府落實防疫工作，若發現不守規定者務必重罰，以守護國人健康安全。