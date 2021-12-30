元旦假期即將到來，桃園市環保局考量市民垃圾排出需求龐大，清潔隊收運垃圾仍維持正常周收5日原則，僅周三和周日休息，元旦連續假期正常清運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理，環保局也提醒民眾，2022年元旦起也將開始試辦「廚餘全回收」政策。

環保局局長呂理德表示，清潔隊除了要維持正常服務讓民眾在連續假期能正常排出垃圾外，2022年元旦起也開始試辦「廚餘全回收」政策，日後不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘，4月將強制實施。

呂理德說，「可回收廚餘」包含葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；「不可回收廚餘」則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分，希望能藉由有效處理廚餘進而減輕垃圾處理壓力。

呂理德呼籲市民，在連續假期歡慶的同時，期待大家皆能從自身作起，一起吃適量、愛地球，讓珍惜食物成為每個人的生活習慣，讓食物生產者辛苦照顧食物的成果可以被充份利用和尊重，減少食物變成垃圾的機會，並能配合「廚餘全回收」政策，一起為環境盡一份心力。

環保局也強調，連續假期期間，建議市民可以多加利用垃圾車即時動態垃圾清運路線( https：／／reurl.cc／0o8pe9 )，上網查詢垃圾清運時間及路線，開心度過元旦連續假期。