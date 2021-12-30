男星王大陸前陣子爆出和馬來西亞歌手蔡卓宜的戀愛消息，2人被拍到當街熱吻，又多次被捕捉到互動親密，儘管雙方都沒有正面承認戀情也越愛越高調，然而先前女方卻單方面宣布分手，沒想到才隔5日，小倆口又被拍到在街上摟抱，畫面充滿粉紅色泡泡。

陸媒「吃瓜敲猛的阿飛」拍到王大陸、蔡卓宜一起外出用餐，兩人互動自然，還牽著手離開餐廳，期間王大陸更摟住蔡卓宜的肩，讓女方依偎在他身旁，隨後王大陸更停下腳步，當街環抱蔡卓宜，畫面曝光後，被形容根本是偶像劇才會出現的甜蜜橋段，狗仔也坦言兩人看起來感情穩定。

王大陸和蔡卓宜當街摟抱，看起來感情穩定。（圖／翻攝自騰訊視頻）

蔡卓宜微博粉絲團在25日宣布：「蔡卓宜女士目前處於單身，以前確實有交往對象，不過現在已和平分手，其他均為不實報導」，頓時引起熱議，不少人都瘋猜她和王大陸的感情已經結束，然而28日蔡卓宜出席完活動，王大陸還特別接她下班，蔡卓宜卻全程冷著臉往前走。

蔡卓宜粉絲團單方面宣布分手。（圖／翻攝自蔡蔡的研究基地微博）

當時兩人的互動掀起熱議，讓網友霧裡看花，「不是分手了嗎？王大陸怎麼又像沒事一樣出現」、「應該蔡蔡鬧情緒才說分手了」、「這兩人實在讓人看不懂」，如今看來兩人似乎又重回熱戀期，用行動間接否認了分手說法。