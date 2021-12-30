酒駕男子高速衝撞單車婦，機車也嚴重破損。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

酒駕肇事引起眾怒！花蓮1名30歲郭姓男子，昨深夜騎乘機車行經台9線181公里處不勝酒力，衝撞前方騎單車婦人，因力道猛，2人連人帶車摔飛20公尺遠，郭男頭部重創，救護人員抵達時聞到酒氣，警方抽血驗郭男酒測值高達0.7毫克，目前仍在昏迷，單車婦女幸好只有多處擦傷。警方說，「酒駕害人又害己！」

29日深夜11時50分，郭男喝得爛醉騎車返家，騎經台9線181公里處疑不勝酒力，竟直接追撞前方騎單車55歲郭姓婦人，警方說，現場疑刮地痕長達約30多公尺，據此研判，機車疑未煞車，就是沒看到前方有人，就直接衝撞。

郭男頭部受重創，情況危急，緊急送國軍花蓮總醫院治療後轉慈濟醫院救治，經醫院抽血檢驗郭男酒精反應，至於肇事責任尚待警方調查釐清中。

花蓮縣警察局指出，花蓮縣今年至12月27日止，酒駕交通事故發生203件，與去年同期發生267件，雖減少64件，但「酒駕零容忍」，尤其正逢冬至、尾牙、元旦及春節假期，再次呼籲喝酒不開車，警方將祭出鐵腕手段，遏阻酒駕歪風。

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