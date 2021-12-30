長榮海運發出40個月的年終獎金後，陽明要發多少成為熱議話題，答案揭曉，是去年的一倍，但卻不到長榮的5分之一，明年元月發8個月年終犒賞員工，並以會在2021年財報結出來後，再補發一筆員工紅利，企圖安撫員工。

消息一出，陽明內部炸鍋，有陽明員工向本報投訴，表示董事會開會時還一度否決要發8個月，但這公司卻花了快2000萬元買101廣告，錢根本就亂花，「還發信叫員工去看，真的不知道是誰會想看？」

「真的有夠垃圾！」聽到長榮發40個月的員工怒批，公司先前對年終的事絕口不提就算了，只會發信叫員工認股，還語帶威脅指會作為升遷的參考指標，沒人要買股票就強迫員工買，如今給年終獎金時卻如此吝嗇，「要不要問問高層領了多少？」

事實上，陽明今天早上，許多員工都在悄悄的討論長榮的年終獎金數字是不是寫錯了，還有人直接打給長榮問是不是真的領到40個月，但一聽到陽明只有8個月，火氣全都上來，飆罵公司根本亂來。

陽明去年年終獎金4個月，是長榮10個月的一半，不過因具有公股性質，在獎金核發上會有天花板，也怕與台電、中油、兆豐金等泛國營事業類比，至於年後的那筆員工紅利怎發，要由交通部決定。

陽明董事長鄭貞茂上任後風波不斷，從執意買樓到船長上書對嗆，內部不滿情緒緊繃至極，如今傳出只有8個月，內部群組已有「陽明情何以堪」及「不想上班了」的聲音傳出，能否說服交通部發出符合預期的紅利安撫員工獎金，各界關注。