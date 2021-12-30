英雄聯盟中國賽區（LPL）春季賽預定於1月初開打。轉會期後，各隊伍的陣容多少都有變動，其中有台灣選手效力的隊伍，經常是眾人關注的焦點。以下為大家淺析BLG戰隊、WBG戰隊及AL戰隊等有台灣選手的隊伍，他們在新賽季可能的表現。

BLG戰隊：台灣選手FoFo、Doggo入隊

去年夏天例行賽戰績10勝6敗，季後賽進入第2輪對上WE戰隊，最終以0：3落敗。今年BLG戰隊奪冠的企圖心旺盛，轉會期隊伍陣容大洗牌，全隊僅有打野Weiwei留下；BLG不僅邀請兩位台灣選手－前RA戰隊中路主力FoFo，以及在季中邀請賽（MSI）與世界大賽中表現出色的Doggo（前PCS賽區BYG戰隊的下路選手）入隊，更成功說服LPL傳奇下路選手Uzi重披戰袍，回歸電競舞臺，此外，BLG也邀請WE的上路「呼吸哥」Breathe與趣加鳳凰（FPX）的輔助Crisp兩人入隊。BLG的新陣容，選手不僅都是季後賽常見的面孔，同時也是國際賽經驗豐富的好手，實力在LPL都是頂尖，看好BLG本季有機會打入四強，甚至取得更好的表現。

WBG戰隊：台灣選手SwordArt回歸

原名蘇寧易購（SN），去年夏天例行賽戰績9勝7敗，季後賽第1輪對上LNG戰隊，最終以2：3落敗。今年WBG（Weibo Gaming）將過去協助隊伍奪得世界大賽亞軍的重要隊員－台灣選手SwordArt（前北美賽區TSM戰隊輔助選手）再次找回隊伍，不僅如此，WBG更成功延攬iG戰隊的王牌上路選手TheShy入隊。基本上WBG的新陣容更勝以往：上路TheShy、打野SofM、中路Angel、下路huanfeng以及輔助SwordArt，不過，教練團對TheShy的定位，究竟要讓他打「核心型上單」或是「團隊型上單」？TheShy目前的狀態？以及他融入新隊伍的速度？這些因素都將影響WBG的表現，預期本季他們的戰績可能會「先苦後甘」驚險打進季後賽。

AL戰隊：台灣選手Maple入隊與Betty搭檔

原名俠盜勇士（RW），去年夏季例行賽戰績只有5勝11敗，未能打入季後賽，隊伍除了更名為AL戰隊（Anyone’s Legend），陣容方面也有部分調整，其中最受關注的是台灣選手Maple（前PCS賽區PSG塔龍的中路選手）再次回到LPL，過去曾效力蘇寧易購（現更名為WBG戰隊）與LNG戰隊的Maple，對於LPL並不陌生，這次加入AL並與同樣是台灣選手的下路Betty搭檔，期待兩位選手的合作，能為AL帶來新氣象。