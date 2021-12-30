彰化縣日前向內政部提出升格計畫書，內政部證實已收到公文，將依《地制法》相關規定辦理。彰化縣曾在馬政府時代提出升格失敗，此次再提出升格申請，行政院態度備受關注。行政院發言人羅秉成今表示，彰化縣以滿足人口的第一條件，但還有第二個條件要審查，內政部會按照程序辦理，直轄市升格與否由主責部會審查。

依據《地制法》第4條規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。

針對彰化縣再次提出升格申請，羅秉成表示，縣市升格有兩個條件，除人口125萬人外，另個條件是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，兩個條件都要兼具。

民進黨積極推動新竹縣市合併升格，羅秉成提到，竹竹合併，因人口不滿足要件，需要推動修法。

關於彰化前次申請升格失敗，此次再送件，羅秉成說，時空環境不同，結果為何由主責部會辦理後送行政院核定，屆時政院才能做出決定。