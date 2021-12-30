群眾集資在台灣發展十年逐年成長，據Backtail統計，2021年全台總集資金額逾33億元，贊助人次逾115萬，有高達67件專案集資破千萬元，大幅超越2020年的總金額超過25億元、成功專案超過1500件、總贊助人次超過100萬。

最特別的是「日曆／月曆」型專案，在案件總量、主題類型、贊助金額，從第三季起爆發，共計有超過60件日曆專案集資，有超過50件達標，總集資金額突破1.27億元、總贊助人次逼近10萬。

日曆型專案若以贊助人次排名，國師唐綺陽《2022共時曆》2.2萬人響應最多，其次是Podcast節目《敏迪選讀》推出《國際觀察曆》的1.5萬人次，《虎虎生風貓日曆》獲得8591人次贊助。

再來看贊助金額排行前十名專案，第一名為「石頭掃地機器人S7+系列」集資金額突破211526716元，為群眾集資產業史上金額最高專案，第二名為「POIEMA ONE零耗材空氣淨化器」集資額112902104元。

贊助金額最高前十名專案，有八件為海外代理型產品，以家用電器為大宗，贊助金額加總突破5.7億元、贊助人次為80828人，勝過原創型產品、議題倡議型專案，以更加成熟的商業模式投入資源帶動集資成績。

前十名榜單中屬於非代理型專案，包含第三名「目目非營利-全台重症孩童認養計畫」集資額59629157元，是唯一入榜公益倡議類型案件，以「眼動科技」幫助重度身障孩童獲得學習與表達自我的機會；第六名「iNO太空人律動機」集資額46402896元，持續進行集資中。

疫情年能夠回應「居家生活、工作、娛樂」需求的品項也獲得青睞，例如「Haylou RS3智慧手錶」具有偵測心率、血氧功能，不僅集資金額進榜，也是今年贊助人次最高的專案；往年少見或未曾入選熱門品項的廚餘機、智慧垃圾桶、投影機等，也成為群眾集資熱門標的。