運動教練為愛原諒偷情妻 小王吃人夠夠竟PO親密照報復

簡姓運動教練去年1月發現妻子與朱姓「小王」通姦，雙方甜言蜜語、性愛對話，妻子自知理虧，向先生保證不再犯，但婚外情對象卻不願意放手，揚言公布兩人通姦的照片、影像，逼得先生簽下和解書，但小王卻違約，今年8月在個人臉書貼出自己與簡妻擁抱的親密照片，簡男依侵害配偶權求償100萬，士林地院判決，擔任土木工程師的朱姓「小王」須賠償50萬精神慰撫金。

簡男發現妻子外遇後，選擇願意原諒妻子，簡男遂與小王簽訂和解書，條件是小王刪除手機、電腦、雲端、備份或臉書中，所有與他和妻子有關的照片、影片和文字，不再對外提及與簡妻的交往細節，而簡男願意拋棄對小王的侵害配偶的請求權。

但雙方簽完和解書後2個月，小王在臉書貼出他與簡妻性交時偷拍的影片，還在旁邊加註「花錢叫來的妓女」，氣得簡男憂鬱失眠。但小王反駁，與簡妻交往很短，後來只剩下金錢往來，去過北海岸、宜蘭、陽明山等地遊玩，印象中性關係次數不超過5次，影片中的女子並不是簡妻而是應召小姐。

判決指出，簡妻與朱姓小王交往、出遊，發生多次性行為，去年6月簽訂和解書，8月臉書上張貼與簡妻擁抱的親密照，加註「狗雜種不是整天對我嗆東嗆西，怎麼突然安靜了」，證明朱姓小王未依約刪除，簡男因而仍保有侵害配偶權的請求權，而且簡妻、小王均承認發生多次性行為，已侵害簡男的配偶權，判決朱姓小王須賠償50萬慰撫金。