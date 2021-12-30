台北粉絲齊聚戲院為Bright慶生應援。（威視提供）

風靡亞洲、累積8.21億次驚人點擊率的現象級爆紅BL泰劇《只因我們天生一對》登上大銀幕，由原班人馬攜手推出的電影版《2gether電影版：只因我們天生一對》已於上周末正式在台上映，為了感謝台灣粉絲們的支持，雙主演Bright及Win特別抽空錄製了1段想對台灣粉絲們說的話，會在電影正片結束後播放。

為了感謝台灣粉絲們一路以來的熱烈支持，片商積極向泰國爭取，請兩位主演Bright及Win於百忙之中抽空合體，特別錄製了影片獻給台灣粉絲，大秀中文打招呼，這1分多鐘的驚喜影片將會從12月31日起，於每場《2gether電影版》電影正片結束後緊接著播放，請粉絲們看完電影後千萬別急著離場，以免錯過這個「台灣獨家彩蛋」。

而台灣粉絲也以行動力挺，不僅已有觀眾10刷，粉絲團也不斷在各地包場，甚至自主串聯全台多個粉絲站，包下了Muvie Cinemas巨幕廳，在超大銀幕上觀賞Bright跟Win放閃！而本周一是Bright24歲生日，片商也特別於全台舉辦「生日尖叫場」，讓粉絲們在銀幕前共同為Bright慶生。