在學校擔任警衛的57歲江姓男子，遭女兒與其男友痛下殺手殺害，檢警今天上午解剖江男屍體，發現其頭部、頸部皆有遭鈍器重擊的嚴重外傷，研判應是致命傷。而據了解，江女在犯案被逮後辯稱，當天只是想要去找父親把事情說清楚，並要求一個道歉，是因父親一再挑釁，才會失手殺了他。

檢警今天上午解剖江姓男子屍體，台中檢方表示，江男的致命傷應在顱頸部位，研判是遭鈍器多次重擊，導致顱部及頸部多處傷勢，下半身等處倒是沒有外傷，研判應是遭槌子等器具重擊致死。

據了解，江女與張姓男子在國外遊學多年，今年二月才返台，江女並辯稱，原本父親答應要讓她與男友辦理海外就學貸款，後來卻反悔且不願提供家長財力證明，害得兩人在國外過得很辛苦、當了多年「黑學生」。

直到今年二月，江女及張男無奈返台，這幾個月仍因此事多次返回太平老家鬧事，還曾在家門外掛布條，江女家人不堪其擾，也曾報警處理。而事發當天，江女辯稱，原本是想要去找父親把事情講清楚，且要一個道歉，但沒想到父親從頭到尾都一直出言挑釁，才會被激怒並失手殺人。