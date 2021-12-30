張男（見圖）見到警方上門也不慌不忙，起初不願坦承犯行，直到警方拿出證據，2人才認了殺人。（警方提供／黃國峰台中傳真）

江男於26日晚間遭到女兒及其男友殺害棄屍山區，警方在黃竹坑山區，找到江男遺體。（警方提供/黃國峰台中傳真）

台中驚傳殺父案件，據了解，32歲江姓女子與34歲張姓男友均為碩士畢業，兩人疑似不滿江女父親阻擋戀情，也不金援出國念書，自10月起便數次堵江父討錢，26日晚間2人再度跑去江父上班的國小警衛室，卻因談不攏而痛下殺手。據了解，警方循線前往江女等2人住處時，兩人神情異常冷靜，令人毛骨悚然。

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（摘自臉書）

據了解，江父與妻子育有3子女，平時在台中市大里區某間國小擔任警衛，因32歲長女想出國念書，死命纂下薪資存錢送女兒出國，但去年因資金問題，江女被迫結束旅居生活返台啃老，又與無業的34歲張姓男子交往，江父則因幾度表達不支持這段戀情，也不願意繼續資助江女，就此埋下殺機。

而江女與張男於26日晚間再度跑至江父上班的國小外堵人，江父見狀也曾打電話給小女兒，告訴其為了閃避2人，可能會晚點回家；未料，江父騎車要離去時，仍遇上守候的2人，並因錢的問題引發激烈口角，張男則拿出預藏的榔頭猛敲江父的頭，江父當場血流如注，江女則眼看一切發生，事後與男友一同把父親遺體載往山區棄屍。

據了解，警方接獲江姓小女兒報案後，火速循線查獲江姓長女、張姓男子涉案重大，前往其租屋處時，兩人見警方上門神態自若，態度冷靜，且打死不認有殺人，直到警方拿出監視器影響等證據，2人才坦承犯案。目前兩人依殺害直系親屬移送地檢署，檢方訊後已向法院聲請羈押獲准。

中市社會局亦證實，江姓死者為家防中心服務的個案，社工考量其長女有多起家暴紀錄，且個案於10月起就表示，女兒會在上下班途中或上班時跑來找他要錢，社工也曾替其規劃「安全計畫」，建議江男聲請保護令，但江男認為與女兒關係已改善，才遲遲未聲請。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。