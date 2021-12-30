開年就有壞消息！由於美國庫存原油下降，刺激國際油價走強，中油預計下周一(1／3)，在2022年第一周就大漲國內油價，汽油每公升看漲0.8到0.9元，柴油每公升0.9到1元。95無鉛汽油新價上衝29.9元，如果原油趨勢不變，甚至可能重回30元大關。

屆時新年第一周，民眾交通支出負擔就加重。進加油站加滿50公升汽油油箱，就要多出40到45元。

儘管有新冠變種病毒Omicron感染人數飆升陰霾，但因美國商用原油庫存下降，印度原油進口需求增加，仍刺激原油價往上衝。最新中東指標原油周均價為76.95美元，較上周高出6％。因此中油依照浮動油價公式，汽油要漲0.8至0.9元，柴油0.9至1元。

如此95無鉛牌價會上看29.8~29.9元，超級柴油牌價會到26.4~26.5元。上一次95無鉛在30元是在今年12月初，後續國際走勢要觀察，有可能開年第一周95無鉛就重登30元高價。