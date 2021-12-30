台中市驚傳弒父案，擔任警衛57歲的江姓男死者，疑反對大女兒和張姓男友交往，且女兒經常向其伸手要錢，父女感情不睦。江女與男友26日深夜到父親任職學校門口等父親下班，發生口角後，江父慘遭張男持鎯頭攻擊致死。死者兒子表示，姊姊常回家索錢，家人阻止沒用，如今悲劇發生，就讓司法去處理。

江姓的死者的兒子表示，父親對3個子女很好，是一個很盡責的爸爸，雖然擔任警衛辛苦的工作，微薄薪水，但對於3名子女的教育費用，爸爸都會想辦法支付，尤其是大姊到國外留學的日子，也是爸爸省吃儉用寄生活費過去，今年初大姊跟其男友返回台灣，跟父親的衝突也變多。

江姓的死者的兒子說，大姊回到台灣後沒有找到正常工作，也沒有住在家裡，但經常回家跟父親要錢，有時候會爆發衝突，他跟二姊見到會阻止大姊違逆父親的行為，但是沒有用，如今發生人倫悲劇，家人都痛心不已，只能交給司法處理。