勞動部為帶動人才投資風潮與精進我國人才發展品質，以提升國家整體競爭力，自2015起舉辦我國人力資源領域首屈一指的尊榮獎項「國家人才發展獎」，29下午假晶華酒店舉行隆重頒獎典禮，典禮由勞動部許銘春部長親自主持，本獎項每年選拔表揚12個單位，中華電信附設板橋職業訓練中心榮獲年度「機關團體獎」獎項，獲頒獎金20萬元。

中華電信表示，板橋職業訓練中心繼去年榮獲TTQS(人才發展品質管理系統)金牌榮耀之後，今年再接再厲，獲得2021國家人才發展獎的肯定。

中華電信學院以「中華電信集團人才培育引擎」為願景，「培育專業人才成為公司永續經營的基石」為使命，秉持「積極、創新、服務」精神、「主動、互動、感動」思維、「創造顧客價值」理念，規劃一系列創新課程，落實執行各項資通訊訓練，培育新興科技人才，計畫性充實員工經營、管理、行銷全方位才能，以提昇公司經營綜效，獲得評審一致的肯定。

中華電信學院持續推動職涯終身學習，對齊公司發展策略，實現人才持續成長目標。中華電信表示，學院積極跨入創新領域的人才培訓，推動員工轉型升級、課程認證確保培訓品質，翻轉培訓學習模式，推動全方位(omni-channel)多元學習服務。

未來該中心將持續開發嶄新課程，包括元宇宙(AR、VR、區塊鏈)、5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用…等。建置5G垂直領域智慧應用示範場域，供產官學研各界觀摩交流，驅動產官學發展新動能，以促進生態體系發展建構。該場域同時作為本中心培訓實作之用，以加速前瞻技術人才養成。

學院110年規劃辦理之「IoT大平臺南向介面應用開發課程」、「企客專才養成認證-業務經理班」，亦獲勞動部職能導向課程品質認證(iCAP)殊榮。另基於結合培訓、考照一條龍的培訓模式，有效提升培訓成效，園區內建置的技術士技能檢定場域亦通過勞動部工業配線/室內配線學科及術科場地及機具設備評鑑合格。

中華電信視「員工為公司最重要的資產」，人才發展目標是凝聚全體員工理想與信念，建立共同的價值觀，讓各職涯發展階段都能展現耀眼的工作成果與績效。電信科技日新月異，技術一日千里，學院秉持公司「確保ESG永續發展下，成為智慧生活領導者，數位經濟賦能者」願景與「成為最有價值最值得信賴的科技服務公司，促進永續發展」之使命，戮力達成。

中華電信附設板橋職業訓練中心，隸屬於中華電信轄下三個職訓中心之一，三個職訓中心分別為板橋職業訓練中心、台中職業訓練中心、高雄職業訓練中心。