大陸上游新聞網30日報導，山西絳縣政府27日發布公告稱，6名河南嵩縣籍人員到絳縣裡冊峪山上一個關停的金礦洞，採用「洗洞」的方法非法獲利，已全部死亡，目前已立案偵查。洗洞，這一陌生而歷史悠久的行業，因此曝光。長期從事洗洞的技術工人說：「這是個低成本、低技術、高收益的行業，但絕不是生手可以進入的。」

上游新聞報導，多名多年從事黃金提煉工作的業內人士透露，「洗洞」的黃金時期是在2010年之後幾年，這跟中國的黃金產量提升軌跡高度相關。自2007年開始，中國黃金產量躍居世界第一，在粗放的生產模式下，產生了大量的廢礦石和尾礦石，各種方式的「洗洞」由此逐漸出現。在那幾年，河南、山西、陝西有不少從事這個行業的人，「當年搞一次，總收益上百萬。」

山西6人金礦殞命，起底「洗洞」掘金暴利死亡利益鏈。圖為相關論壇中洗洞者發布的黃金圖片。（上游新聞）

一名瞭解較深的人士指出，現在「洗洞」這一行業的人越來越少，無論從環保還是安全方面，監管之嚴是他從業以來從來沒有遇到過的。這一行在大陸已經沒有什麼生存的空間。

上游新聞報導，另一名曾從事洗洞行業的人在大陸國有金礦和私營金礦幹了十多年，退出這行兩年多了，一是年齡大，二是風險大。說到剛發生的絳縣6人死亡事件，他分析說，這6人被發現的地方深入礦洞2000多米，「他們還是欠缺經驗，這麼深的礦洞，缺氧和中毒，如果沒做好通風，必然很危險。」

該人士分析原因，是洗洞面臨的必然風險，是洗洞技術特點決定的。

洗洞只是民間的叫法，意即將開採過的礦洞，再「洗」一遍，由於低投入高收益，在民間有「金礦價值千萬，洗洞之後翻一番」的說法，然而，被洗過的礦洞裡含有大量有毒物質，很容易造成中毒。

從事黃金提煉工作的業者說，洗洞並不是真的洗刷礦洞，實際技術原理就是把廢棄的礦石堆在一起，用氰化鈉融液噴淋後，黃金將融於藥水中，再把藥水蒐集起來，利用活性炭的吸附性，把黃金吸到活性炭中，這叫堆浸法，是氰化法提金的一種。

公開資料顯示，氰化法提金是西方19世紀發明，中國曾經長期大量使用該方法，成本比較低，不過因為汙染實在太大，金礦企業都在搞技術升級，這種方法逐漸被淘汰。

但在民間，這種方法因為極低的技術門檻，卻成為發財的捷徑。一名多年在私營金礦工作的技術工人描述洗洞過程，「用幾張彩條布墊在下面，礦石堆在上面，用0.1％的氰化鈉融液往上澆，融液融了黃金之後，順著彩條布流到一個專門挖好的坑裡，就可以提煉了。」而所用到的設備也很簡單，發電機、空壓機、水泵、活性炭、氰化鈉、火堿等幾樣，有些條件更簡陋的，什麼機械都不用，全靠人工作業。

洗洞之所以危險，是因為在洗洞的過程中，會消耗大量的氧氣，而且氰化鈉遇水後會釋放出劇毒的氰化氫氣體。只是氰化氫的產生是相對緩慢的過程，且密度比空氣稍輕，會往上浮，所以如果在開闊地帶，氰化氫中毒的可能性比較小，但若在封閉的礦洞中，這種危險性就大大增加。所以洗洞是一個非常依賴於經驗的行業，必須要有經驗的人帶。

對於關鍵原料氰化鈉的來源，受訪者都諱莫如深。但從上游新聞查到的資料顯示，氰化鈉是一種重要的基本化工原料，雖然屬於公安部門管製品，但在一些化工廠、農藥廠、電鍍、冶金及採礦企業，依然在大量合法使用。

但是，氰化法提金有個巨大的惡果，那就是對土地和地下水造成嚴重汙染，這樣的案例屢次見諸網路。

洗洞之所以讓人甘冒生命危險，只因為這是一條充滿暴利的利益鏈。

中國的黃金有長達上千年的開採歷史，留下大量礦洞和礦坑，在開採完成之後，就封閉起來。由於這些礦洞往往都在深山之中，人跡罕至，這就給洗洞者留下了空子可鑽。

前述曾從事過洗洞的人表示，洗洞一般都要找當地有能量的人聯合，有的人能從當地搞到合法手續，多數都是非法的，有問題由當地人搞定。

該人士說，一般洗洞都是由在某地有關係的人組織，該人負責組建團隊，進行管理，擺平問題。

一般黃金含量在0.6克／噸以上的礦石就可以進行洗洞（實際上很多廢礦石含金量超過這一數字），堆浸法出金量一般在60％-70％，一個一萬噸廢礦的礦洞，理論上最少可以提金3600克，按現在約370元每克的金價算，總值在133萬元人民幣左右。而投入的成本在每克五六十元人民幣，淨獲利超過百萬。在這條利益鏈中，獲利最高的是組局的人，而冒最大風險的技術工人，只能拿很少一部分。多名業內人士透露，很多從業者轉到國外，以非洲最多，產金國迦納、蘇丹最為集中，南美洲蘇利南也有人去。