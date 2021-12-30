《只一人》由安恩真（左起）、Joy、強藝元主演。（LINE TV提供）

秀愛在《工作都市》飾演豪門媳婦，把主播老公打造成總統。（LINE TV提供）

元旦假期將至，LINE TV推出連假追劇片單，除了收視冠軍的古裝韓劇《花開時想月》，被譽為收視救星的燒腦懸疑劇《工作都市》（孔雀都市），安恩真、金景南主演的懸疑愛情劇《只一人》，都將於明年1月１日起LINE TV全網首播，吳正世主演的療癒喜劇《我的魯蛇舅舅》也將於元旦上架。

《只一人》描述3位被宣告罹癌的女人，死前認為「既然要死就殺個壞人再死」，然後遇見了人生最珍貴的1人而展開的故事，由《機智醫生生活》安恩真、《The King：永遠的君主》金景南、女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）、女星強藝元主演。

《工作都市》由秀愛、金康宇主演，描述豪門受氣包媳婦為了把私生子老公打造成總統，與下屆檢察總長聯手，與自己的婆婆開戰，沒想到老公卻背叛她出軌，該劇集結燒腦推理、政治鬥爭、慾望與代價的元素，開播即空降韓國水木劇收視冠軍，被觀眾稱作「收視救星」。

另一部也於元旦假期上架的人療癒喜劇《我的魯蛇舅舅》，由「最強綠葉」吳正世首次擔綱男主角，該劇根據BBC同名情景喜劇《舅舅安迪》（又譯《廢柴舅舅》）改編，僅數無業遊民音樂家和強迫症外甥展開離奇的喜劇冒險，故事催淚暖心，並融入韓國的社會問題，剛開播就廣受好評，雖然首週播出收視最高僅2.8％，但最新一集就直衝5％，逆襲收視榜。