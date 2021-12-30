因應元旦連假觀光、返鄉車潮，宜蘭縣警察局將加強重要道路交通疏導。（宜蘭縣警察局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局因應即將到來的元旦3天連假，預估有大量觀光、返鄉車潮，將投入2600人次的警民力，加強國道5號、蘇花改、重要道路及熱門景點周邊交通疏導，並預置交通快打警力以因應突發的交通狀況，警方強調，連假期間將配合警政署規畫的全國防制酒駕專案勤務，呼籲民眾切勿酒駕，以免害人又害己。

警方預估，元旦3天連假將有不少參加跨年活動、元旦迎曙光及旅遊返鄉車潮，預估國5南下尖峰時段為12月30日下午4時至深夜12時，12月31日清晨5時至下午4時；北上尖峰時段為1月1日下午2時至深夜12時，1月2日上午9時至晚間8時。

蘇花路廊南下尖峰時段為12月31日清晨4時至中午12時，北上為1月1日中午12至晚間8時，以及1月2日上午11時至晚間7時，建議用路人提早規畫行程。

12月31日宜蘭新月廣場及羅東中山公園將舉辦跨年晚會活動，1月1日迎曙光，太平山國家森林遊樂區提早在清晨3時開園，將湧入大量人車潮。

警方表示，12月31日及1月1日0時至中午12時，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，並於清晨6時至中午12時實施南港系統南向入口高乘載管制，1月1日及1月2日下午2時至晚間9時實施蘇澳至頭城北向入口高乘載管制；12月31日清晨5時至下午5時、1月1日上午7時至下午1時，以及1月2日中午12時至傍晚6時，蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。