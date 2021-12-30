衛福部今在行政院會提出「優化兒童醫療照護體系」報告，行政院長蘇貞昌感嘆，少子化問題嚴重，政府雖盡力改善，遺憾的是，我國新生兒死亡率高達千分之4.5，高於先進國家，這實在很慚愧，也不應該如此；他說，去年已核定優化兒童醫療照顧計畫，編列4年28億要提升兒童醫療品質，現在有必要再進一步投入資源，盼能有效降低兒童死亡率。

根據內政部統計，109年度台灣人口首度呈現負成長，去年台灣的新生兒出生人數約16萬5249人，創史上最低的出生人口數。因此如何顧好每一位兒童的健康相形重要，政府更將少子化議題列為國安危機。

行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在行政院會的說法表示，政府為了改善台灣的少子化問題，從育兒津貼開始投入很大的力量，不過很遺憾的是，新生兒死亡率卻高達千分之4.5，高於日本的千分之2.5、韓國的千分之3.2，甚至沒有達到先進國家OECD(經濟合作暨發展組織)標準平均的千分之1.9。

「這實在很慚愧，也不應該如此。」蘇貞昌說，以台灣今天的醫療與公共衛生的進步，應該有辦法能加以改善；雖然他在去年2月已核定優化兒童醫療照護計畫，編列4年28億的預算，以提升兒童醫療品質、降低兒童死亡率，但他認為有必要再大大投入更多資源，目前已責成衛福部進一步提出資源優化的計畫。

蘇貞昌表示，除了政府與社會體系的投入，也需要地方政府的相互配合，他會請政務委員林萬億負責督導，用更大的決心與力量改善新生兒死亡率的問題。

衛福部表示，根據政院核定的「110-113年優化兒童醫療照護計畫」，兒童醫療照護網絡分三層布建，110年於第一層核心醫院已於6家醫療機構建置，第二層重點醫院已設置周產期或兒童急診服務於17縣市，第三層基層院所已於10縣市455家醫療機構執行，未來並將逐步擴大推動。

衛福部解釋，在核心醫院部分，110年共組成6家重難罕症團隊、2家兒童重症轉運專業團隊及1家兒童困難診斷疾病平台，運用區域整合概念，建構兒童重難罕症醫療合作機制，推展兒童重難罕症醫療照護。

在重點醫院部分，則是在110年補助8家醫院執行「周產期照護網絡計畫」、17家醫院執行「提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫」，提升產期照護與兒童緊急醫療照護的就醫可及性。

在基層醫療部分，目前共有10縣市參與「幼兒專責醫師制度計畫」，藉由幼兒專責醫師提供初級照護及健康管理；而參與計畫的796名醫師中，有31名醫師服務於偏鄉的衛生所，協助偏鄉幼兒的照護。