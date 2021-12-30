科技部發布全國科技動態調查，顯示出2020年全國研發經費和研發人力都有所成長，全國研發經費為7188億元，較前一年成長8.8％，且研發經費占GDP比率續創新高，達3.63％。

2020年全國研發經費中，來自民間部門研發經費為5982億元，較上年成長10.6％，而來自政府部門研發經費為1206億元，微幅成長0.7％，民間部門研發經費占全國研發經費之比率為83.2％。

由於2020年我國疫情防守有成，經濟活動並未因疫情停擺，再加上各國在5G、AIoT及遠距商機等高階產品需求擴增等因素，帶動我國半導體相關產業鏈研發，因此來自民間部門的研發經費在當年呈現較大幅度的成長。

執行項目上，2020年投入技術發展的經費為5122億元，占全國研發經費比率為71.3％，較前一年成長10.2％，是各類型中成長幅度最高者。應用研究為1561億元，成長率為4.7％，占全國研發經費比率為21.7％。基礎研究經費為505億元，成長率為8.1％，為近年來最大的成長幅度。