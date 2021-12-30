新竹縣峨眉湖引進綠能電動遊艇，環湖觀光能從不同角度欣賞峨眉湖美景，5月疫情爆發後停駛，再上鄉公所與遊艇業者的合約到期等原因，停擺近8個月後，鄉長王增忠指出，2022年元旦重新復駛。

峨眉鄉公所2018年推出峨眉湖電動遊艇環湖觀光，由百義企業有限公司取得3年的經營權，百義在細茅埔吊橋旁設立浮動碼頭，引進2艘完全無汙染的綠能電動遊艇，一趟環湖行程約30分鐘，吸引不少親子和國旅遊客從不同角度欣賞湖畔風光。

遊艇業者感嘆，今年5月疫情升溫，遊艇停駛，疫情緩解後因合約到期仍未能復駛，近8個月來一毛錢收入都沒有，只有交通部補助一次性12萬元的員工薪水，真的是苦不堪言！

鄉長王增忠說，因公所相關人員離職，未及時向苗栗農田水利處申請水權，重新招標後已確定元旦恢復行駛。

峨眉湖（大埔水庫）原是苗栗農田水利會管理，在改制為水利署苗栗農田水利處後，鄉公所按水利法相關規定申請取得水權，10月上網公開招標，百益公司得標議價後，取得2022年元旦起2年半的經營權。

業者表示，目前國內什麼都在漲，搭遊艇環湖並沒有漲價，票價維持成人250元、高中以下200元、身障入士和陪同著150元及幼童50元，真的很不好經營，主要是峨眉湖遊艇觀光旺季，在中秋節過後10月到隔年春節，夏季天氣熱，搭船遊客並不多。

去年10月後到今年5月，台灣出現持續久旱不雨，造成峨眉湖水量遽減，湖面並佈滿了布袋蓮，影響遊艇行駛路線，也降低遊客搭乘意願，5月12日疫情三級警戒後，遊艇停駛迄今近8個月，損失相當慘重！