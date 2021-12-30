屏東網美飯店H會館獨家與亞洲最潮雞尾酒品牌WAT cocktail合作，打造南台灣首家網美風的WAT雞尾酒便利店。（H會館提供）

WAT擅長融入當地食材入酒，這次除了雞尾酒便利店外，也為H會館打造創意特調酒款「芒果控雞尾酒」。（H會館提供）

位在國境之南的屏東網美飯店H會館獨家與亞洲最潮雞尾酒品牌WAT cocktail合作，打造南台灣首家網美風的WAT雞尾酒便利店，讓旅客到熱情南國度假，在H會館欣賞美景也可以同時享受暢飲的微醺時光，一起為海景乾一杯，還推出聯名口味芒果爆米花雞尾酒，搭配網美打卡牆，已在網路引發熱潮。

WAT 以「Cocktails. Anywhere Anytime.」為品牌核心概念，挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒，與台灣在地調酒師、國外知名調酒師合作，希望讓大家喝到世界各地的特色雞尾酒。H會館看準近年來旅遊熱潮，隨著國旅年齡層年輕化，為吸引商機準備在飯店內加入更多年輕族群喜愛的設施、活動。

H會館此次攜手雞尾酒品牌WAT，在飯店內打造雞尾酒便利店，將高貴不貴的飲酒風格融入H會館的度假文化中，要旅客盡情放鬆享受假期。南台灣首家雞尾酒便利店選在飯店2樓原點餐廳全新開幕，飯店主廚也針對雞尾酒打造了一系列餐酒菜單，提供旅客入住多了午餐及消夜時段新選擇。

WAT擅長融入當地食材入酒，這次除了雞尾酒便利店外，也為H會館打造創意特調酒款，「芒果控雞尾酒」選用台灣盛產的香甜芒果，添加爆米花風味帶出派對感氛圍，結合檸檬後清爽不膩，最後則有些許蜜香紅茶茶韻留於齒頰，以奔放滋味詮釋獨特的南國雞尾酒風格。

除了獨家聯名酒款之外，H會館雞尾酒便利店也能夠買到WAT「洛神青梅」、「凝香冬片」、「貴妃鐵觀音」、「文旦接骨木花」等經典口味。此外，H會館便利店也將全新品牌形象預告公開，將「Cheers to the view !品味美景」視覺設計在獨家兩入包裝盒中，讓旅客隨帶隨走，讓飲酒更便利、更隨意。

H會館矗立屏鵝公路旁，倚山面海，以無邊際泳池聞名，是網美於墾丁最愛地標飯店之一， 這次WAT雞尾酒便利店選在2F原點餐廳，是有別於台北、台中便利店，首次與飯店合作的特別風格，清新的綠植搭配無敵海景，要打造愜意慵懶的度假感，搭配H會館知名蕨美牆，放上全新品牌LOGO要給網美們最時髦的拍照打卡點，要在各大社群平台再度掀起一波拍照打卡潮。

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