太管處改善小風口第二停車塲亂象，鋪設柏油，畫設停車格。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

合歡北峰又稱北合歡山，排名台灣百岳第32，因步道較低，簡單易走，是太魯閣國家公園高人氣景點，不過鄰近道路長年出現停車亂象，太管處將小風口管理站下方一腹地整理鋪上柏油、劃設停車格，可容納116輛中型巴士、小客車及機車，即日起開放停車，太管處呼籲遵循停車，警方會不定期沿線巡查，加強取締告發違停車輛。

原本小風口第二停車場是一片未經規劃的廣闊平坦腹地，除供遊客停車，也可充作救難直升機起降停機坪，因沒有畫設停車格，車輛碰撞頻繁，且出入附近坡道坑坑巴巴、多處窟窿，行車安全堪虞。

太魯閣國家公園管理處今年11月開始鋪面改善工程，規劃出中型巴士停車位15格、小客車87格、機車10格、無障礙2格、親子2格，全天開放，太管處在入口設置告示牌，籲請遊客遵守管理規定，依規定停妥車輛，如有違規停車而出現其他車輛行進停放者，將依國家公園法第13條規定辦理。

合歡北峰，位於太魯閣國家公園西界，海拔3422公尺，為合歡山群最高峰，步道屬難易度低、中階，單程2公里，腳程往返約3小時，因親民、適合新手攀爬，吸引許多民眾作為攀登首座百岳的起點。太管處在雪季來前整修，及時提供遊客良好的停車設施，呼籲遊客善用設施，不要違規停車，影響山路通行。