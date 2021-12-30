潘君侖（左起）、白痴公主、陳妤、導演謝志文、澎恰恰、陳文山、游書庭出席開鏡式。（華映提供）

《鬼天廈》電影前導海報。（華映提供）

恐怖電影《鬼天廈》由百萬人氣恐怖作家路邊攤（徐毅涵）和新銳導演謝志文共同編劇打造，集合新生代女星陳妤和在節目《全明星運動會》受到矚目的潘君侖，聯手知名網紅白痴公主和這群人TGOP的茵聲，金鐘視后高慧君和澎恰恰特別演出。

恐怖鬼片《鬼天廈》故事靈感來自台灣知名的猛鬼大廈之一的兇宅，這棟位在台北市中心的大廈，曾在30多年內發生超過20多件命案，讓房價比周圍其他建案都便宜許多。其中最著名的事件便是在80年代的1場火災，造成300多人受困，最後奪走19條人命。

而已成為都市傳說的「燒肉粽事件」，1名女子因感情問題跳樓自殺，卻意外壓死樓下賣燒肉粽的小販的悲劇，也是發生在此大樓，讓恐怖名聲不徑而走，成為台灣最猛的兇宅之一。近期，也曾傳出有外送員在大樓電梯內受到驚嚇，將恐怖經歷PO上網，至今仍是詭異事件不斷，而大樓裡也特別設置宗祠，做為鎮宅和安心之用。

電影邀請接連以《我們與惡的距離》和《可不可以，你也剛好喜歡我》受到肯定的新生代女星陳妤挑大梁，演出具有法力的驅靈者，陳妤雖然平日充滿男子氣概，但她其實膽子很小，「我幾乎不看鬼片，怕鬼怕爆了。如果不小心看到鬼片，當晚要用抱枕夾住自己才睡得著」。

這回首次接演鬼片，讓陳妤直呼超級緊張，「我和導演田調了很久，透過做角色功課的過程，反而變得不那麼害怕了，覺得如果有什麼因果業障就好好面對」，她笑說本來以為自己的一雙大眼，很適合演恐怖片的驚恐表情，沒想到，這回是要演面對恐怖事情都很淡定的驅靈者，讓她大嘆：「大眼的優勢沒有用了。」

潘君侖扮演專門研究靈異事件的網路當紅恐怖小說家兼youtuber，首次演電影更加戰戰兢兢，他特別研究許多以都市傳說為主題的youtuber影片，還透露一確定接演後，便大膽跑到第一凶宅，想租房子體驗一番，「可惜真的住滿房客，一間都租不到，我還追問有沒有缺管理員，結果也沒有。」

首度躍上大銀幕的白痴公主則表示已經看遍了美國、台灣及亞洲各地的恐怖片來做功課，「我天天看，快對恐怖片無感了，研究各種演出鬼的肢體、表情和聲音，希望可以練出1套自己的風格」。

澎恰恰特別客串演出，扮演陳妤的師傅，他以往主持《玫瑰之夜》，可說是電視節目談靈異故事的鼻祖，他表示自己不是敏感體質，但有時多多少少會有些感覺，「拍片難免都會碰到一點狀況，所以勸大家都要心存善念」。電影已於12月中開鏡，目前正全力拍攝中。