響應主管機關鼓勵保險業運用金融科技，提供民眾便捷服務，實現普惠金融的政策，元大人壽積極提升數位金融服務，期待給予民眾最快速、簡便的線上服務，更因應疫情期間降低人與人之接觸，元大人壽持續進行網路投保平台之優化，藉由三大平台全面提升國人投保之效率。

積極推動保險保障的元大人壽，為協助民眾及其家庭分散人生風險，打造基本保障，於疫情期間努力推廣網路投保平台，希望藉由多元投保管道，讓客戶可依自己的習慣與方便性選擇投保方式。在科技助陣下，元大人壽目前已有三個數位金融平台可供保戶投保或企業戶加退保，分別為：「元大人壽網路投保平台」、「保障型保險商品平台」及「團體保險網路服務」，隨時為客戶提供最即時的服務。

「元大人壽網路投保平台」提供保戶全年無休的服務，24小時免費試算，減少疫情期間的人員接觸，自選保障，從定期壽險、旅平險及利率變動型年金險，一次完成保障規劃及累積財富。

「保障型保險商品平台」乃因應主管機關政策，於基富通好好退休平台上架小額終老險及傷害附約、重大疾病險及定期壽險，商品內容簡單易懂，保費相對便宜，快速承保，提供國人一站式退休理財規劃與保險服務，提早規劃好自己的保險保障。

為強化對企業客戶的服務，元大人壽也提供「團體保險網路服務」，讓企業客戶可以隨時透過網路進行保障及理賠查詢，也可以更及時的進行加退保，縮短作業時間。未來也將持續新增其他功能，為企業戶打造更優質的服務。