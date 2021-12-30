110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試即將於明年1月4日放榜，考試院今天提醒，正額錄取人員如果因服兵役、進修碩士、博士、疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症、其他不可歸責及養育三足歲以下子女等事由，無法立即接受分配訓練，可以向保訓會申請保留受訓資格。

考試院會今天聽取保訓會「109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試正額錄取人員保留錄取(受訓)資格辦理情形」業務報告。

保訓會表示，109年高普考正額錄取人員，計有214人申請保留受訓資格，其中「進修碩博士事由」計157人，占七成。近3年高普考正額錄取人員申請保留比率約5％。隨著現今國民教育水準普遍提高，以「進修碩博士事由」申請保留受訓資格之比率，有逐年增加的趨勢。

由於108年兵役制度改為招募並行、役期縮短為4個月，近2年以「服兵役事由」申請保留受訓資格之比率，有較為降低的情形。

依據公務人員考試法第5條規定，保留錄取資格者於保留原因消滅後或保留期限屆滿後3個月內，必須向保訓會申請補訓，如逾期未提出申請補訓，即喪失考試錄取資格。保訓會表示，105年至107年高普考未依限申請補訓已喪失資格者，共有117人，平均流失率約15％，主要與個人生涯規劃改變有關。

考試院長黃榮村表示，保留錄取資格的規定有其政策規範目的及實務需要，為兼顧機關用人需求及考試錄取人員權益，他要求保訓會持續統計分析相關數據資料，提供考選及用人機關評估及時甄補人力參考，並請考試院相關部會持續精進考試及多元管道進用政策。