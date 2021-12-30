長榮海運年終達40個月引爆熱議，網路上也瘋傳長榮員工的對話截圖，傳出40個月年終只是平均數字，有22年資歷的經理領82個月年終，總金額突破1千萬，讓不少人相當羨慕。

中國時報報導，長榮發出高額年終，有年資超過10年擔任小主管的夫妻一口氣領到超過500萬的年終獎金。此外有網友曬出一般專員領150萬年終的對話截圖及超過200萬年終獎金的入帳通知，讓此事可信度增加不少。

不僅如此，PTT論壇上也瘋傳一張對話紀錄截圖，只見疑似長榮員工透露，年終40個月只是平均，有資歷22年的經理領82個月，若月薪約為13萬，年終獎金將突破千萬，相當驚人。

不過該截圖的真實性有待商榷，長榮今（30日）針對年終獎金相關議題僅回應，每個人狀況不同，年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。長榮前3季稅後盈餘已達1582.79億元，且第4季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題，先前曾傳出長榮會發10個月或20個月，沒想到今確認將發高達40個月的年終。

網友們紛紛留言，「太扯了，不知道真假，但就是賺翻了」、「羨慕，但一定忙翻了很辛苦」、「年終40個月到底什麼概念」、「好羨慕」、「希望全台老闆仿效，老闆要懂得分享獲利」、「全台老闆都跟進，拜託，這才是幸福企業」、「航運真的卯死」、「一輩子的年終都不知道有沒有40個月。」