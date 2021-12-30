海運市場大多頭行情，貨櫃輪需求強勁且船價創高，塢檔一位難求，台船（2208）趁勢規劃四艘2800TEU級全貨櫃輪自行建造案，將採先建後租或伺機出售模式，第一艘貨櫃輪今（30）日舉行開工典禮，本系列船舶預計2023年第一季開始陸續完工。

本系列船舶滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標（EEDI）的最新節能標準，並集合台船近十年來技術研發成果，在船速、油耗與裝載性能等規格設計達到完美。本批舶舶也取得美國驗船協會ABS SMART（INF）船級符號，亦即智慧船舶認證，經由認可的網路連結及通訊，優先符合新世代船舶設備管理營運與船東營運所需。

本系列船舶採用較大的船寬，可增加穩度以提高貨櫃裝載性能；甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計，使貨櫃排貨更具彈性；針對不同的營運航線海況分析貨櫃拉繫力，可提高甲板堆疊重量，增加營運貨櫃彈性，並符合最新貨物拉繫安全CSS法規要求。

還有主機採用電子式控制省油機型，符合IMO氮氧化合物排放管制規範的第二期標準，較前一代減少約20％；另採用美國海岸防衛隊（USCG）認證之壓艙水處理系統（BWTS），能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，可於全球海域暢行無阻。

本系列船舶符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與鋼板，除減少運輸成本，更於建造期間創造大量內需，以此策略扶植國內廠家接軌國際，滿足全球航用設備需求與規範，提高全球產業競爭力。

台船秉持海域最佳化設計理念，分別為長榮海運、陽明海運量身打造本型節能環保高裝載效能的船舶各10艘，分別於2017年、2020年登上英國皇家造船工程師學會（RINA）發行的世界名船錄期刊封面。