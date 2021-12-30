王品集團宣布，從元旦起開放春節(2月1日)期間電話訂位，三大中餐品牌莆田、享鴨、丰禾台式小館推出新春優惠，第一波從除夕到大年初六，只要登入王品瘋美食APP，即可獲得6張168元發財金。享鴨、莆田與強丰禾台式小館在春節並將推出「虎年新春搶福袋」，每袋皆價值2000元以上。1月1日起開放電話訂位、大年初一(2月1日)訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值上萬元的新春大福袋。

王品表示，「享鴨」-大年初一「第一爐頭鴨」開春大吉，預定11:00、前16隻全鴨的客人，可抽頭獎招牌片皮烤鴨一年份(烤鴨券12張、價值19416元)。「莆田」-大年初一11:00訂位(內用、須點4人以上套餐)，可抽頭獎辣椒螃蟹券一年份，價值18606元。「丰禾台式小館」-大年初一11:00訂位、並點禾家興旺起家雞(大)，可抽頭獎雙人套餐券一年份，價值12936元。