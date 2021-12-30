國際數據顧問公司ETFGI統計，全球ETF規模即將挑戰10兆美元大關，台股ETF趨勢跟進國際，根據各投信官網統計，近期台灣ETF總規模創下2.1兆元新高，裏頭又以「ETF龍頭」元大投信在今年一舉增加超過千億元的規模最優異，旗下ETF資產管理規模並一度創下6300億元新高，顯示國人對元大投信的品牌及產品均高度肯定。

ETFGI最新統計，截至11月底，全球ETF規模來到9.92兆美元，即將叩關10兆美元大關，美國當地踴躍發行及被動式投資續受青睞，是推升ETF市場的兩大因素。

台灣ETF發展追隨國際，根據統計，今年台灣ETF總規模突破新台幣2兆元大關，近期再邁向2.1兆元。法人觀察，海外資金回流、退休金投入及年輕人入市，均為ETF在內的股票市場及泛證券商品注入活水，從央行公布今年證券劃撥餘額數屢創新高可見一斑；11月劃撥餘額來到新台幣3.13兆元，創史上次高。

各ETF發行投信官網顯示，多數投信管理的ETF資產規模都在今年強成長，其中又以龍頭元大投信的ETF資產管理增加最多，在今年大增新台幣1028億元，來到6228億元，表現最出色。12月上旬，該投信最大ETF資產規模，更一度超過6300億元。

依元大投信統計，旗艦元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）在今年分別增逾600億元及400億元，表現最為領先。這也反映國內ETF雖然愈來愈多，但元大投信經典的台股ETF仍是許多投資人首選，因此有顯著的成長佳績。