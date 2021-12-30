零負評大咖男神爆偷吃同劇組嫩妹 女助理不忍了怒揭他真面目

演藝圈五光十色誘惑多，常見拍戲男女主角看對眼的情況，藝人趙正平（趙哥）出道前曾在幕後多年，看過許多明星私下的混亂關係，他就在節目上爆料，有位大咖男友看起來零負評，但私底下專吃同劇組工作人員，沒想到卻因為劈腿被發現，導致女助理氣炸爆料，整起事件才浮上水面。

趙正平在節目《小明星大跟班》爆料，有些演員每拍一部戲就傳一次緋聞，確實是因為要替電視劇宣傳，「但是大部分都是真的，所以有些男女主角就跟集郵明星一樣，有的是男的集女的，有的是女的集男的啦，很多啦！」他就狠印象深刻，一名男演員多年來零負評，私下卻玩很兇。

趙正平表示，當時劇組女助理透露，「這個男主角常常利用拍戲、出外景需住宿的時間約工作人員」，由於男演員夠帥，女性工作人員通常不會拒絕他的邀約，由於雙方你情我願，男演員的行徑一直沒有被爆出，直到他在同個劇組偷吃另一名女助理惹火對方，「她（爆料女助理）就不爽，要給他死啦！」

趙正平爆料該名男演員不會留下證據。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

趙正平也指出，媒體始終抓不到事因為該名男演員很聰明，不會留下任何可以追查的證據，直接在現場開約，也不會有訊息紀錄，讓主持人吳姍儒都忍不住驚呼，會直接出手一定要有高顏值，「那要非常帥耶」。