台泥所屬三元能源科技在高雄打造首座超級電池工廠10月25日舉辦動土典禮每年將生產24

高雄不僅力拚半導體產業鏈，也吸引電動車產業落地投資。高市經發局30日指出，繼全球電動車車用功率放大器代工龍頭穩懋、台泥旗下三元能源相繼投資高雄設廠後，鴻海、鴻華及順益等電動車關鍵大廠，也宣布落地橋科，將為高雄電動車產業注入龐大動能，完成最關鍵的一塊拼圖，將為高雄創造近5000個就業機會。

經發局指出，電動車在全球節能減碳扮演重要角色，各國紛紛訂定汰換期限並投入電動車產業發展，《DIGITIMES》研究就預估，2025年電動車市場滲透率將超過30％、2020年至2025年電動車的年複合成長率則將超過50％，也因此高雄市長陳其邁去年8月上任後就積極布局高雄電動車產業，爭取關鍵大廠投資高雄，1年來已見招商成果。

經發局長廖泰翔表示，高雄積極布局電動車產業，其中全球電動車車用PA（功率放大器）與LiDAR（光達）代工龍頭穩懋，去年10月宣布投資850億進駐南科高雄園區、今年8月就動土建廠；緊接著是積極搶進電動車電池的台泥旗下三元能源，今年3月宣布在小港設立全台首座超級電池工廠，10月就動土，而上周包括鴻海等多家電動車產業鏈也宣布將進駐橋科。

廖泰翔進一步說明，穩懋是砷化鎵大廠，更是全球第三代半導體代工龍頭，而第三代半導體正是電動車與5G、綠能產業發展的關鍵，未來需求大增；而台泥三元能源在超級電池擁有先進研發與技術能力，產品已獲Dyson及千萬等級超跑大廠採用。

至於鴻海集團規劃在高雄發展電動車產業，鴻華與三地集團旗下的北基、高雄客運三方合作，最快明年智能電動大巴Model T就有機會在高雄上路，更代表高雄電動車產業發展前景可期。

廖泰翔強調，高雄既有厚實的金屬材料及精密加工能量，已為發展電動車產業鏈奠定強大的基礎，其中金屬材料部分，中鋼及中鋁可提供高強度鋼材及鋁材，中鋼所生產的矽鋼片更已打入Tesla供應鏈，至於車身鈑金件的鋁合金部分，也有瑞利、宜捷，另有致茂等業者可提供電巴檢測方案。

經發局指出，電動車產業將為高雄創造近5000個就業機會，帶動周邊新市鎮發展、促使高階人才回流，市府將提供最好的投資環境，持續招商打造更完整的電動車產業聚落。