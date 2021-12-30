Kakao Games知名RPG解謎冒險手遊《守望傳說》今（29）日推出免費50抽召喚活動，以金價讚的獨特內容慶祝一年中最美好的時刻！快從App Store和Google Play免費下載充滿挑戰謎題的懷舊像素RPG吧！

守護者引頸期盼的免費召喚活動回歸啦！活動期間，一起召喚獨特英雄與裝備，最多可召喚50次。活動將從2021年12月28日持續至2022年1月10日（14天）。

本次更新也為您帶來「光之元素精靈卡蘿」，她是命中註定守護聖誕節的新光屬戰士！也是被派來對抗每年試圖接管聖誕節、來自異次元惡魔的元素精靈部隊的指揮官。

卡蘿與其專屬武器「小星星」、梅麗爾、未來公主、瑞皮娜、拉碧絲以及比安卡已經在機率提升英雄召喚活動中等你囉！

本次更新也帶來「光之元素精靈卡蘿」。(圖／Kakao Games提供)

此外，《守望傳說》還新增了路線圖活動「平安夜卡蘿」，玩家可從故事關卡、裂谷、塔以及其他遊戲模式收集路線圖活動積分並換取獎勵。通關世界3後即可在扣人心弦的新短線故事「聖誕節『卡蘿』」中冒險。

活動期間，一起召喚獨特英雄與裝備，最多可召喚50次。(圖／Kakao Games提供)

最新的塔守望模式在合作模式中開放囉！集結4名隊員的小隊打敗怪物兵波，防守基地並獲得獨特的獎勵！「合作守望模式」將於1月3日開放至1月9日（1週）。

除此之外，本次更新增加了更多金價讚的遊戲內容，像是「卡馬遜園區新賽季」，並在「公會隕石挖掘」活動集結公會成員，以上活動將於「公會討伐」結束的1月1日開放至1月12日。

活動期間，一起召喚獨特英雄與裝備，最多可召喚50次。(圖／Kakao Games提供)

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