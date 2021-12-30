雲林縣北港鎮「兒10公園」因工程費飆漲卡關，雲林縣政府伸援手補助經費。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「兒十公園」今年規畫增建遊憩與體健設施，卻因疫情與通膨工程費飆漲，導致經費不足卡關，經公所與民眾向縣府反映，雲林縣長張麗善、北港代理鎮長蕭美文30日前往會勘，張麗善當場允諾補助34萬元，讓公園更符合民眾親子休憩功能。

北港鎮公所為增加鎮內休憩空間，今年7月向雲林縣政府申請辦理「北港鎮兒10公園增設遊樂器材及體健設施工程」，卻因經費問題卡關，張麗善30日率縣工務處處長汪令堯前往現場會勘，向民眾說明工程內容，並了解如何協助改善居民生活環境。

張麗善表示，雲林縣除了面臨少子化衝擊，還有老年化、隔代教養問題，提供長者與兒童安全的休閒遊憩場域，是縣府重要的施政目標，透過北港鎮公所反映里民的需求，她立即指示工務處籌措經費補助公所，安排會勘「兒10公園」了解里民的心聲。

蕭美文說，「兒10公園」位處北港人口數最多的新街里，現況僅有草地及步道尚無其他設施，因此規畫增設體健設施5組、兒童遊戲組1組、安全地墊及高壓磚等項目，縣長很關心馬上請人規畫，也願意解決物價上漲所增加的費用，民眾都覺得很窩心。

新街里里長王昭人指出，新街里是新興社區，有很多年輕人與小朋友，大家都希望增加遊樂設施親子同樂，很感謝縣府出手解決經費不足問題，幫助新街里成為1處更宜居的好所在。