新竹市成德高中30日喜迎全新啟用的圖書館，市長林智堅大讚「像極了咖啡店」。（陳育賢攝）

新竹市成德高中30日喜迎全新啟用的圖書館，市長林智堅大讚「像極了咖啡店」。（陳育賢攝）

新竹市成德高中30日喜迎全新啟用的圖書館，由於成德高中位於山丘上，建築師特別沿著山陵起伏打造兩層樓的圖書館，再以大片落地窗將戶外綠地延伸至室內，館內各閱讀空間都可見戶外老松等綠蔭，可遠眺南寮與市景，市長林智堅今天前往參觀，大讚「像極了咖啡店」。

市府指出，成德高中圖書館座落於新校門入口的右側，並串聯兩棟校舍，館內藏書共4萬多冊，大片落地窗將綠地與圖書館建築結合，提供師生親近自然、討論學習教育空間，校方今年更特別添購最新款蘋果iMac電腦，提升學生閱讀及查閱的功能。

市長林智堅表示，市府推動新校園運動至今已投入50億經費，協助多所學校新建校舍及老舊校舍拆除整建，除了繼續辦理老舊校舍整建外，也將努力推動校園美學。

他說，建築師之前改造3棟校舍，並以成德高中地勢較高的優勢，在校舍、圖書館興建多個觀景小窗，讓師生享有無敵美景，希望學生在充滿美學的環境中學習，潛移默化提升美學素養。

成德高中校長楊青山表示，成德高中以前圖書館僅有1間教室的大小，現在圖書館則放大4倍，總計有176坪，讓全校師生有最好閱讀環境。

許姓同學說，以前圖書館在地下室，走道只能容納1人通過，現在圖書館總計兩層，「空間寬敞、舒適」，她最喜歡大階梯閱讀區，邊曬太陽邊看書很舒服。

教育處表示，將設計力導入校園，不僅師生受惠，連周邊社區居民也能感受到環境改變，目前新竹市包括有虎林國中、南隘國小、竹光國中、建功高中、香山高中、育賢國中及關埔國小等7座社區共讀站，讓學校圖書與社區分享。