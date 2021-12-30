約旦國會議員28日為了修憲提升女性權利，在國會殿堂大打出手，原本只是2名議員互打，最後演變成多名議員大亂鬥，激烈衝突畫面登上CNN及多家國際媒體，澳洲媒體人梅納德（Maynard）轉發影片，揶揄約旦國會的激烈肉搏戰跟台灣立法院比差多了。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，約旦國會28日上演激烈肉搏戰，當天議會針對修憲、賦予女性更大的權利進行討論，結果2名保守派議員里亞蒂（Hassan Riati）及阿德萬（Shadi Udwan）爆發激烈口角，他們先是互相辱罵，之後更直接大打出手。

根據約旦媒體的轉播影片，其他議員原本還在一旁勸架、拉住兩人，沒想到最後集體加入暴打行列，議員們互相推擠、暴打成一團。報導指出，議長看到國會殿堂上演全武行氣到不行，破口大罵試圖控制場面。

約旦國會大亂鬥的畫面也被澳洲DJ梅納德轉發，不過他在推特上揶揄，約旦國會的衝突「還比不上台灣立法院的拳打腳踢」。

They have a way to go to match Taiwanese Parliament biff. RT @RT_com: Heated arguments | Jordanian lawmakers FIGHT during debate on constitutional amendments



More: https://t.co/BVGuPNmROB pic.twitter.com/x7i57D3yVI — Maynard (@Maynardcomau) December 30, 2021

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）推動約旦現代化，國會28日原定就修憲擴大女權的議題進行辯論，不過引發部份議員強烈反彈。約旦女性目前在健保、教育、參與政治、就業等方面享有與男性同等的權利，不過在國籍及公民權方面並不對等。