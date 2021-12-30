穆斯克執掌 SpaceX籌資3.374億美元 14:202021/12/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，SpaceX 29日（周三）申報文件顯示，這家由億萬富豪穆斯克執掌的太空探索公司已透過股權融資籌得3.374億美元。 不過SpaceX並未透露最新一輪籌資的細節。 另據CNBC在10月報導，SpaceX進行二級市場股票銷售，估值上看1000億美元，投資者包括Alphabet、富達投資（Fidelity Investments）等。更早之前，該公司在2021年4月也曾透過股權融資，募資約11.6億美元。 《國際產業》志在拿下百健 傳三星狠砸420億美元 Crocs斥資25億美元收購Heydude 股價重挫 #SpaceX #億美 #穆斯克 #執掌 #股權融資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年終購物季狂買 美國民眾卡債飆升 21:502021/12/28 財經 輝達成2021股價漲幅最大巨型科技股 19:392021/12/26 財經 印度科技新創公司2022年可望持續吸金 09:142021/12/29 財經 《國際產業》不登「陸」仍賣翻 「蜘蛛人：無家日」票房破10億美元 09:432021/12/27 財經 京東回購加碼至30億美元 股價跌2％ 12:332021/12/29 財經 市場風險情緒升 全球股票基金重見資金流入 19:562021/12/25 財經 《國際經濟》亞太移工匯回母國金流量 ADB：2021年估增6.7％ 14:492021/12/28 財經 《國際產業》其他巨頭也看不見車尾燈 Alphabet今年漲70％ 10:512021/12/28 財經 監管風暴拖累 黃崢跌出大陸富豪榜十強 22:012021/12/27 財經 SpaceX衛星貼近中國太空站 馬斯克遭陸網民圍攻 20:242021/12/28 兩岸 《國際經濟》越南本季GDP年增5.22％ 2021年掉漆 14:152021/12/29 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 長榮霸氣給40個月 陽明年終也曝光：員工怒炸了 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 領40個月年終剛好而已！長榮員工眷屬1句話揭辛酸真相 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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