路透報導，SpaceX 29日（周三）申報文件顯示，這家由億萬富豪穆斯克執掌的太空探索公司已透過股權融資籌得3.374億美元。

不過SpaceX並未透露最新一輪籌資的細節。

另據CNBC在10月報導，SpaceX進行二級市場股票銷售，估值上看1000億美元，投資者包括Alphabet、富達投資（Fidelity Investments）等。更早之前，該公司在2021年4月也曾透過股權融資，募資約11.6億美元。