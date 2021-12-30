（瑞穗天合國際觀光酒店點心房副主廚林照富，以「覆盆子歌劇院蛋糕」在法國坎城「Cannes Dessert Prize」評選中得到創新獎金牌。圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

又有台灣糕點職人在國際競賽中獲獎，廚藝資歷逾30年的瑞穗天合國際觀光酒店點心房副主廚林照富，以「覆盆子歌劇院蛋糕」參加法國坎城「Cannes Dessert Prize」評選，榮獲2021年創新獎金牌，相當難得。

林照富是為阿美族原住民的一員，3年前他回到故鄉花蓮，一心期望台灣東部飯店甜點的質感，能與台北等都會地區並駕齊驅。如今他以「覆盆子歌劇院蛋糕」獲獎，不僅是「原民之光」，也是「台灣之光」。

Cannes Dessert Prize為首個專為糕點評選的法國組織，由世界核可的GSA委員會所組成專業評選精緻甜點，每年評選新穎創新的甜點，2021年共有89個國家、2659件甜點參賽，瑞穗天合國際觀光酒店「覆盆子歌劇院蛋糕」（Raspberry Opera Cake）榮獲年度創新獎金牌（Golden Prize），精緻甜點的實力深獲國際好評，這款蛋糕在瑞穗天合國際觀光酒店館內餐廳芳泉百匯、PRIME ONE牛排館每日供應，提供飯店的客人絕佳的甜點饗宴。

傳統的歌劇院蛋糕外型方正，層次多在六層以上，據傳是因為與巴黎歌劇院的舞台相似而得名，製作時層次要分明，且強調整體味道平衡，尤其考驗甜點師傅製作時的功力。獲獎的覆盆子歌劇院蛋糕有六層，其中三層為浸泡過覆盆子糖液的海綿蛋糕，此外巧克力甘納許與覆盆子奶油餡料要能入口即化，達到水乳交融的平衡，才能傳達歌劇院蛋糕菁華魅力的所在。

林照富專精於西式、日式、台式各類型的甜點，他認為一份甜點首重視覺的裝飾，因為甜點呈現到眼前就必須激起讓人想吃的欲望，垂涎欲滴是第一步，接下來吃進嘴裡就是內涵發揮的時刻，內涵要帶給人們驚喜，這才是一位甜點師傅最大的成功。而至今他只要一看到未曾見過的甜點都會感到興奮不已，他也仍在學習的路上汲汲營營。

覆盆子歌劇院蛋糕售價1380元，需於4天前電話預訂。