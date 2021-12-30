錸德集團餐飲娛樂再下一城 併購怡客添通路

錸德集團餐飲事業版圖再下一城，於30日正式對外發表，透過投資方式併入老牌咖啡連鎖怡客，用以快速拓展餐飲連鎖通路與營收規模，期望藉由集團的豐富餐飲資源與跨品牌合作的方式，翻轉怡客的運營模式與品牌形象，並獲得怡客31家連鎖通路渠道資源，將可快速顯著提升集團餐飲運營動能。

此外，今日亦宣布攜手亞洲前500大餐廳，「胡同燒肉」，以及嘉義辦桌名廚「阿榮師」，共同搶攻圍爐年菜60億商機。

錸德表示，一直以來，餐點在連鎖咖啡都是扮演著臨時填飽的功能性配角，鮮少有人會去連鎖咖啡店品味美食，而咖啡永遠是連鎖咖啡被注目的關鍵。錸德投入怡客的首要策略，要在一年內將怡客打造成為「最好吃」的連鎖咖啡品牌，讓美食成為連鎖咖啡的要角。

而與「胡同燒肉」的合作除了年菜短打外，胡同更會為怡客量身打造聯名企劃菜單，不僅會導入胡同燒肉經典菜餚，更會考量怡客的環境與客需做最佳化的設計，將會完全顛覆消費者對於連鎖咖啡店餐食印象，「胡同燒肉聯名菜單」預計將會2022第一季於怡客門市提供服務。

此外，由於怡客咖啡來自內用的營收占比達八成，錸德集團更會投入龐大資源提升內用體驗感受，要把既有的裝潢、改裝做到位，打造舒適的內用休憩嶄新環境空間，企圖藉由優化商品結構、顧客體驗、數位會員三大方向下手，重塑怡客的全新品牌形象與定位。

怡客成立於1994年，擁有27年歷史的資深本地連鎖咖啡品牌，除了累積了超過十萬的會員外，全台31個分據點由於布建得早，皆座落在各縣市的黃金商圈地段，具備了絕佳的地利之便。

錸德集團近年積極投入餐飲娛樂文創事業，透過集團子公司-大樂司文創不斷開枝散葉，在併下怡客後，版圖已經具備了連鎖咖啡通路，BY33美軍俱樂部的美式宴會美食、VG餐飲集團創意Fusion洋食，以及食樂國際在熟成豬排飯的「Katsu鑫」成功展店後，亦將陸續推出不同系列的精緻和食連鎖餐飲，錸德集團多元料理的佈局儼然成形。而藉由更豐富的通路資源，錸德將會透過集團內外跨品牌合作的方式，以多元組合方式，提供嶄新的飲食體驗。也期望藉此帶動集團餐飲營收績效，盡速達成掛牌上市的里程碑。