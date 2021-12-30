UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（30）宣布事前預約正式突破50萬人，為感謝玩家熱情支持，官方緊急加碼人數集結獎勵，釋出加碼好禮限定翅膀「精靈之翼」、3階橙裝武器x1、藏寶圖x5、靈魂寶石x4、金幣x2,000,000等，讓預約玩家贏在起跑點！此外，官方更進一步揭曉遊戲「羽翼飛行」與「暢游海底」等全新玩法介紹，期待遊戲正式上線後玩家們在《奇蹟MU：正宗續作》中自由無拘束地探索勇者大陸！

《奇蹟MU：正宗續作》在勇者大陸自由無拘束地上天下海！

360度自由翻轉，真3D奇蹟MU時代來臨！自由翱翔《奇蹟MU：正宗續作》魔幻大世界！

《奇蹟MU：正宗續作》突破2.5D限制，以UE4虛幻引擎打造3D魔幻開放世界，當玩家成功2轉後，在配戴翅膀的狀態下可體驗無束縛自由飛行、任意翻轉視角，在近景視角以第一人視野沉浸高空，感受奇蹟大陸的奇妙壯闊，切換遠景時更能俯瞰廣袤大地，翱翔於無垠世界。《奇蹟MU：正宗續作》實踐了翅膀原始存在的意義，體現了恣意飛行的夢想，玩家可以在超過五千萬平方公尺的世界，任意地飛行、自由地探索。《奇蹟MU：正宗續作》待玩家來親身體驗，一窺奇蹟大陸的美麗遼闊。

《奇蹟MU：正宗續作》自由翱翔，一窺奇蹟大陸的美麗壯闊！

潛入海底恣意漫步，在神秘海底遺跡「亞特蘭提斯」與珊瑚共舞，徜徉絕美海底世界！

當玩家等級達到2轉，便會展開全新海底世界的冒險故事，一揭神秘海底帝國「亞特蘭提斯」面紗。除了接取任務外，玩家在《奇蹟MU：正宗續作》中還能自由潛水，在澄淨的海底世界享受海中的幽靜，欣賞海洋世界的繽紛活力，在碧藍透明的水中暢遊，親近多姿多彩、如海底鮮花綻放的珊瑚叢，還有那些色彩鮮豔、形態各異的魚群在身邊嬉戲，十分愜意。《奇蹟MU：正宗續作》以媲美3A主機畫質呈現，搭配全局光照動態渲染效果，打造讓人身臨其境的極致體驗，獻上直逼IMAX電影級別的視效饗宴，敬邀玩家們在遊戲上市後盡情享受這遠離塵囂的夢幻世界。

《奇蹟MU：正宗續作》海底探索，恣意在這夢幻世界漫步！

《奇蹟MU：正宗續作》將於 2022 年正式與玩家們見面，事前預約截止至今已突破50萬人大關！為感謝玩家們熱情支持，官方特別加碼，當事前預約突破60萬人時更將大方送出翅膀「精靈之翼」、3階橙裝武器x1、藏寶圖x5、靈魂寶石x4、金幣x2,000,000！除了預約限定「奇蹟 MU」稱號外，還有更多豐富好禮等著玩家們，請玩家們趕緊號召朋友們共同參加《奇蹟MU：正宗續作》事前預約活動吧！喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們絕對不要錯過官方社群平台，官方Facebook與LINE帳號皆不定時舉行豐富多樣的活動，敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多第一手資訊！

《奇蹟MU：正宗續作》事前預約突破50萬人！60萬人加碼啟動！

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