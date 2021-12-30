北巿防疫旅館爆3人同時確診，全棟已清空。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心陳時中說，台北防疫旅宿出現三個確診案例，目前還不能說是群聚，但時間上是有關連的，但3人從不同國家進來，基因定序結果還沒有出爐，如果是相同，可能就是旅社群聚，但旅社昨天就已經清空，將所有人往外送。

陳時中說，該旅宿同樓層住了29人，還沒完全檢驗完，其中1例為陽性（17099）。第二個案例一有的時候，就在做當樓層、幾個樓層準備，第三個案例一出來，全體清空也做相關檢驗，但時間很趕，相關檢驗還不完全。

陳時中表示，旅宿員工共有8個，7人已經是陰性，一人檢驗中，同樓層前面兩個案子，17058群聚案件，同樓層中29人住在一起，有的往集中檢疫所。他並強調說，這三個案例還不能說是群聚案，必須等待基因定序出爐後才能釐清。

北巿防疫旅館爆3人同時確診，相關接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，有可能境外變成本土，因為3案都是從不同國家入境，會根據這個結果做正確的列入，但基因定序尚未出來，因為是檢疫期間發病，所以暫列為境外。

發言人莊人祥則補充說，防疫旅宿第一個確診案例(案17058)為12月28日的境外移入個案，自大陸返台住在該旅宿的611號房，回家期滿前採檢驗出來，對這個案子就再度採檢，發現個案的Ct值從26降到20，顯示是剛發病，因此請旅館查核。

莊人祥也說，在之前沒有在重複時間內出現的確定病例，但過兩天後，一開始是先發現案17085在29日發病，於30日確診，但個案住在503號房。由於這3例的房間沒有相鄰，目前無法推論一定是群聚，所以還在小心求證中。

陳時中說，懷疑感染源是案17058，因為他的病毒量很高。懷疑可能是近期感染，來源可能是在旅社，但也可能在飛機上，或是出境國家，但查到510房時，所有動作都繞著旅館群聚指引在做，全採檢全清空，超前準備因應，但是否為群聚，有待基因定序報告。