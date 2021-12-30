當年鷹爸「雪訓」裸跑弟已13歲讀博士了：多次創紀錄，一直活在熱門裡，多次創紀錄，在家完成課程學習。（紫牛新聞）

當年鷹爸「雪訓」裸跑弟已13歲讀博士了：多次創紀錄，一直活在熱門裡，多次創紀錄，在家完成課程學習。（紫牛新聞）

大陸《揚子晚報》／紫牛新聞網30日報導，還記得10年前「虎媽鷹爸」盛行，那個在攝氏零下13度的雪地裡裸跑的3歲小男孩嗎？被稱為「裸跑弟」的南京孩子何宜德，目前已長成1.80米，重78公斤的小大人。令人驚奇的是，13歲的何宜德已收到菲律賓聖保羅大學博士錄取通知書，該消息從「裸跑弟」家人那裡得到了證實，或成年齡最小的在讀博士生。

報導稱，據「鷹爸」何烈勝表示，兒子就讀的博士專業位於菲律賓聖保羅大學。因為疫情原因，聖保羅大學所在的菲律賓處於封國狀態，暫時只能在大陸國內上網課，等疫情好轉後就前往當地學習。

何宜德表示，所以選擇DBA工商管理博士專業，是因為該專業與自己此前讀的銷售與管理的專科、人力資源管理的本科、MBA工商管理碩士是一脈相通。他表示，畢業後還想繼續讀博士後，感興趣的方向是短視訊的人工智慧。畢業後他大概率會選擇從商，從事新媒體行銷等領域的工作。

裸跑弟這些年，只有少量時間在校園裡度過，更多在家或機構裡自學。3歲雪地裸跑成為學習力研訓中心的研究對象後，「裸跑弟」一直在小學旁聽。8歲時以均分70分通過小升初全區統一考試，第二年又參加了一次小學畢業統考，成績合格，小學畢業。其間有選擇性地學習了初中和高中的課程。9歲時，「裸跑弟」報考了南京大學《銷售管理》專業專科自學考試，隨後又報考南京大學本科段的《人力資源管理》考試。通過網路授課＋自學的形式，先後完成了30多門考試，均分70分。

10歲時通過20門課程的自學考試。何宜德專、本、碩課程同時套讀。為解決師資難題，他主要通過線上搜索大陸全國優秀大學老師的課程，網上購買各種作業和試卷。考前先模擬考，找出差距和薄弱環節查漏補缺。

3歲雪地裸跑、4歲公海自駕帆船、5歲開飛機、6歲出自傳、7歲起3次徒步穿越羅布泊、8歲參加南大自考、9歲起三奪機器人錦標賽賽世界冠軍、10歲用一年時間通過20門考試，破中國自考成人紀錄，11歲南京大學自考專科畢業，12歲南大自考本科畢業、13歲修完西班牙武康大學MBA工商管理碩士12門課程，完成了3萬多字論文及答辯……裸跑弟這些年，一直活在「熱門」裡。

「鷹爸」何烈勝指出，2008年出身的何宜德因為早產多病，瀕臨腦癱，物理老師出身的「鷹爸」藉由長期的體能訓練，不僅讓兒子恢復了健康，還摸索出一套「鷹式教育」理念，讓兒子創下了一系列紀錄。

現在，「裸跑弟」何宜德的一天是這樣安排的，早晨8點多，吃過早飯後就開始上網課，12點下課吃午飯，之後午睡半個小時，下午跑步或游泳一小時，回來做課程練習。晚飯後戴上耳機背單詞、上英語課，直至22：30。周六、周日參加家庭和社交活動。

何宜德說，一個人獨處需要很強的自製力，必須要有明確的目標和強烈的使命感。他並不覺得與電腦相處有多孤獨，父母就是他的朋友。小四歲正在讀小學的妹妹何宜靜會把學校裡的事告訴哥哥，平時打機器人比賽的來自不同地區不同學校的小夥伴會來與他一起操練。無論多忙，看到開課時間已到，他就會進了房間，戴上耳機開始聽課。

「鷹爸」坦言，缺少集體學習生活體驗感的何宜德，思想相對單純，回答問題不會拐彎抹角，有時還不及妹妹何宜靜的「狡猾」，這也讓他看到「人機對話」教學和遠端教學的局限和差距。何宜德表示，到陌生的國家學習和生活是個挑戰，要闖語言關、生活關和心理關、學業關，但自己有些期待。「我早已學會做麵條、炒菜、洗衣服，相信不難適應。」