台股揮別2021年，IC設計堪稱台股今年多頭總司令，股價各自精采，點將今年最為剽悍的莫過於搭上元宇宙題材的亞信(3169)，以及營運大5爆發的智原(3035)，2檔個股在2021年股價均4倍跳，換句話說，年初就進場的股民即享有股價4倍跳的超級大紅包。
智原2020年股價收在50.9元，今日收盤報在239元，股價翻揚逾4倍之多。智原今年三度調升全年營收成長預估，上看逾40%，尤其是在下半年後，智原有聯電(2303)產能支援，在晶圓代工吃緊下，客戶投片量產意願更為積極，加上晶圓代工價格高漲也讓智原營收表現持續創高。
迎接2022年，半導體供應鏈持續吃緊，智原將新開案轉量產持續增加，加上智慧電表訂單回籠，預計到明年上半年營收將一路持續季增，另外，IP受惠於聯電(2303)晶圓漲價，將有助智原權利金提升、新產品MP(量產)占比提升，2022年有機會上逾看7成。
亞信為聯發科(2454)家族股，其在2021年的漲幅表現卻是遠遠大於聯發科。亞信受惠於乙太網路控制晶片成功搶進工業物聯網(IIoT)、工業4.0市場，尤其在工業物聯網部分，整合乙太網控制自動化技術，搶進協作型機器人的電控驅動系統，今年陸續傳出捷報，市場看好亞信全年營收可望年增超過八成，2020年封關股價為60.2元，今年起歷經數波漲勢，10月底開始更是挾元宇宙題材，掀起一多強勁的多頭行情，今日封關股價收在277元，同樣翻漲逾4倍。
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