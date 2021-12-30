行政院農業委員會水土保持局南投分局長陳榮俊表示，花季提早報到，水保局在元旦連假石門觀景台有綠野市集活動，可以品嘗國姓咖啡、鹿茸茶葉蛋，還有冬季溫補鹿茸產品。（吳建輝攝）

園區內種植梅花面積也超過20公頃，其中以九尖茶廠、長石巷7號梅莊、石門觀景台，以及羅家梅園最有看頭。（吳建輝攝）

九份二山從國道6號下交流道，只要10分鐘就能看到滿山滿谷梅花，最近已經吸引許多遊客搶先。（吳建輝攝）

入冬後接連起波冷氣團報到，讓南投國姓九份二山的梅花提早報到，目前整體花況已經開超過4成，元旦連假將會是最適合賞梅的時候，九份二山從國道6號下交流道，只要10分鐘就能看到滿山滿谷梅花，最近已經吸引許多遊客搶先賞花；為因應元旦假期公所也將進行道路管制，來保護用路人安全。

南投九份二山是九二一地震紀念帶的核心，地震後由水保局徵收並撥用作為紀念園區使用，總面積達260公頃，園區內種植梅花面積也超過20公頃，其中以九尖茶廠、長石巷7號梅莊、石門觀景台，以及羅家梅園最有看頭。

行政院農業委員會水土保持局南投分局長陳榮俊表示，花季提早報到，水保局在元旦連假石門觀景台有綠野市集活動，可以品嘗國姓咖啡、鹿茸茶葉蛋，還有冬季溫補鹿茸產品，2日還有三線琴大師曾建裕到場展開音樂饗宴，歡迎所有民眾到國姓來一場深度之旅。

國姓鄉公所表示，包括12月31、明年元月1、2、9、10、15、16日都將進行管制，每天上午8點至下午4點，管制範圍包括縣道147南港村段龍南路口到傾斜屋、堰塞湖、4號觀景台，然後到長石巷口，都會進行全區管制。

公所說，出入該區域的遊客由縣道147南港村段三民橋頭龍南口入，並由縣道147南港村段長石巷口出，如果從長石巷口進入，僅能到達堰塞湖，並循原路出去，呼籲所有民眾配合管制人員指示進行，賞梅時也建議全程配戴口罩，保持安全距離。