高雄市長陳其邁一紙向台電要8000萬捐助的公文在網路上曝光後引起熱議，雖然陳其邁表示回饋制度行之有年、各縣市都有，但國民黨立委江啟臣就在臉書秀出台電今年捐助的款項數據，結果發現在六都中，台電光給高雄市政府就捐了1.1億元，比捐給台中與新北的款項加起來還要多，最慘的則是台北市的僅獲54萬元，引起網友熱議。

高雄壽山動物園改建需要5億元經費，但高市府僅拿出5000萬元，其餘4.5億全靠國營事業和民間企業捐助，高市府甚至直接函文給台電要8000萬元，公文曝光後引起網友熱議，陳其邁則表示這樣的款項各縣市都有，以台中為例說2020年時也獲得台電2.2億元的回饋金。

江啟臣為此特別統計，列出台電今年到目前為止捐助給六都的金額，若排除民間團體僅檢視捐給市政府的部分，結果發現六都中有電廠的4個都市，台電已捐了1.1億元給高市府，若再加上本次引起爭議的8000萬元，幾乎達到2億元，其次則是捐給桃園市府的6879萬元、台中市府的6472萬元及新北市府的4237萬元。

至於沒有電廠的台南市府獲得281萬的捐助，而北市府僅獲得54萬元，讓台北市長柯文哲聽到後忍不住哀嚎說「天啊！」

PTT網友則表示「叫國營捐這樣就不會增加舉債了，挖東牆補西牆，再來說國營虧損」、「台電太大小眼了吧！一邊捐豪宅一邊國產車」、「難怪要民營化，這種分贓方式多少錢都不夠啦」。

此外，也有許多網友說「看來電費還不會漲啊！這麼有錢」、「台電的錢看來多到不用擔心電費上漲了」、「台電很有錢啊 ，根本不用漲電費嘛！」