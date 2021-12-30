中央流行疫情指揮中心今公布最新基因定序結果，本周合計檢出32例Omicron個案，其中有9人是今日檢出，包括1名空手道團個案，該團至今有8人感染Omicron、5人無法定序。截至目前，國內共累計59人感染Omicron，其中55人突破性感染。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，12月24日至30日間，國內共檢出6例Delta境外移入個案、32例Omicron境外移入個案，顯示目前Omicron是主流趨勢，為壓倒性勝利。6名Delta個案來源國為美國、越南、阿聯、匈牙利，Omicron則主要來自歐美國家。

羅一鈞表示，昨天指揮中心宣布累計檢出50例Omicron境外移入個案，今天則增加9例，有1人是空手道團個案，該團至今累計8人感染Omicron，其餘5人病毒量低無法定序，案子已吿一段落。

新檢出的9名Omicron個案中，有8人突破性感染，1人沒打過疫苗。羅一鈞表示，累計的59例中，有55例突破性感染、3例接種過1劑疫苗、1例沒有打過疫苗。雖然Omicron個案數相當多，但都在入境1周內攔截到。