2021年已經進入倒數計時，明年1月整體大環境運勢如何？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的李靜唯老師分析，12月30日金星逆行回到射手座，缺乏安全感的人會更渴望安定，只可惜付出的努力都將淪為空轉，徒勞無功，李靜唯老師強調，時序雖然進入新的一年，但2022年的第一個月仍是充滿危機跟變數，可以多冥想，讓自己的心靜一靜。

李靜唯老師分析，金星在占星學裡代表享樂，也代表了人與人之間的情感關係，金星逆行的意思就是代表之前太過於放縱享樂，慾望太多，社交生活繁忙，但感情卻遇到現實考驗，陷入僵局，這樣的星象容易牽動人內心的不安全感，單身很久的人會特別想要安定下來，已婚者則會開始思考自己的婚姻究竟出了什麼問題，甚至不想再隱忍而爆發。

另外，1月15日水星又開始逆行了，李靜唯老師提醒，這一次水星是在摩羯座逆行，並且與土星合相，國際之間的衝突會更明顯，同時土星又受到凶星羅喉相位影響，可能會發生極端氣候，導致交通意外或天災人禍，引起通訊中斷，讓人與人之間的交流受到很大阻礙。

李靜唯老師強調，1月17日火星進入射手座與金星合相，火星的破壞力也會影響人與人之間的情感關係，容易發生口角或是衝突。由於火星這個月所在的星宿是尾宿，爆發力更強，有毀滅重生的意思，代表很多人在情感婚姻或人際關係、社群媒體上，以及原本的貴人、財運等方面都會經過毀滅再重整，預期大環境在金融方面也會有下跌重整的情況發生。

最後，李靜唯老師特別提醒，延續12月許多藝人離婚的現象，1月土星與火星同時對巨蟹產生相位，很多的婚姻跟家庭也比較容易產生衝突，房地產方面也容易出現負面訊息。