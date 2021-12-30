三灣鄉立圖書館近日推出文狀元競賽指定閱讀書籍專區。（謝明俊攝）

三灣鄉立圖書館最新書籍期刊雜誌提供給銀髮族最新資訊。（謝明俊攝）

連續7年獲得全國鄉鎮市借閱率冠軍的三灣鄉立圖書館，元日連假不打烊，歡迎鄉內老小都可以利用連假來借書，館方並舉辦「元旦借書出奇蛋」活動，只要從12月31日起來館借書30本，就可以參加戳戳樂活動，可以獲得鮮煮蛋、皮蛋和健達出奇蛋等奇蛋禮品，歡迎大家踴躍來借書。

三灣鄉立圖書館自7年起積極推動鄉內民眾借讀圖書風氣，依照各種年齡層幼兒、學童、成人及銀髮樂齡等層級，規畫不同的借閱服務，例如幼兒，圖書館設計「得來速」閱讀箱，館方將適合幼兒閱讀的繪本圖書集合，讓家長容易搬運借閱，對於附近三灣國小，則規畫送書到教室等措施，提供多個閱讀箱輪流更換不同書籍給學生們更換閱讀。

三灣圖書館對於銀髮族，提供了各種最新期刊雜誌，並不定期安排相關旅讀活動，讓銀髮族藉由閱讀融入社區活動，館方更定期整理不同主題圖書，提供介紹到館借閱民眾參考閱讀，例如最新的主題區是以苗栗縣即將登場的文狀元競賽等活動，整理出競賽活動中指定閱讀的書籍，讓學童不用再費神找尋相關圖書，直接到館就可以借閱。

元旦連假屆臨，多數圖書館都排定休館，但三灣圖書館秉持以往服務為先的精神，元旦連假不打烊，照常服務鄉親及想要利用難得連假閱讀充電的民眾，都可以到三灣圖書館，館方為了吸引學童民眾前來借閱，還推出「元旦借書出奇蛋」活動，只要從31日起連續假期期間，前來三灣園書館借閱書籍達30本，都可以參加戳戳樂活動，戳戳樂獎品包括了鮮煮蛋、皮蛋、以及小朋友們最愛的健達出奇蛋，歡迎大家踴躍來借書。